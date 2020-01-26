في ذكرى تحرير كوباني، المئات يستذكرون شهداء كانون الثّاني

وتوافد، اليوم الأحد، المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى مزار الشّهيدة دجلة؛ لاستذكار عشرات الشّهداء ممّن فقدوا حياتهم في أماكن وأعوام مختلفة في شهر كانون الثّاني/ يناير خلال ثورة روجآفا وشمال وشرق سوريا.

وخلال مراسيم الاستذكار ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب حقي كوباني الذي كان مّن المشاركين في معارك كوباني ضد داعش بين عامي 2014 و2015 كلمةً قال فيها: "لقد أحيت روح المقاومة في كوباني الوحدة الوطنيّة الّتي نحنُ بحاجة اليوم إليها، فبالوحدة يمكننا الانتصار، هكذا ارتفعت راية النّصر في كوباني، فمهما كانت الهجمات عنيفة، ومهما كانت الأسلحة متطوّرة لدى العدوّ يمكننا الانتصار إذا توحّدت الرّؤى".

وأشعل الأهالي بعدها الشّموع على أضرحة المئات من الشّهداء في الذّكرى السّنويّة الخامسة لتحرير كوباني من داعش عقب معركة دامت 134 يوماً داخل أحياء المدينة.

(د أ/إ)

ANHA