في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار..اشتباكات بين النظام والمرتزقة في ريفي ادلب واللاذقية

في اليوم الثاني من عملية وقف اطلاق النار، اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم، الاثنين، بين قوات النظام ومرتزقة تركيا على محور تلة نوارة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، فيما دارت اشتباكات بين مجموعة من قوات النظام ومجموعة من مرتزقة هيئة تحرير الشام في محور جرجناز بريف إدلب الشرقي بعد تسلل لعناصر من المرتزقة على المنطقة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس أكثر من 170 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها قوات النظام على أماكن في مدينة معرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والدير الغربي وومعرشورين وكفرباسين وتلمنس والحامدية وتقانة وبعربو وحنتوتين والركايا ومعرشمشة وبابيلا وحيش بريف إدلب، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، والحويجة والعنكاوي وجب سليمان بريف حماة الشمالي.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان، أنه اعتبارا من الساعة 11,00 يوم الخميس دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وفقًا لاتفاق مع الجانب التركي، دون ورود تفاصيل اخرى.

(آ س)