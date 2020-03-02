وتأتي الفعاليّتان في إطار سلسلة الفعاليّات الّتي تنُظّم بمناسبة يوم المرأة العالمي.

الفعاليّة الأوّلى، علّقت إدارة المرأة اللّافتات في مدخل الكسرات، دوار بانوراما، حيّ المشلب، حيّ الطيار، حاجز الفروسيّة ودوار الدّلة، حيثُ كُتب على اللّافتات عبارات تضمّنت ( بروح الثّامن من آذار نتصدّى للاحتلال، 8 آذار انطلاقة المرأة الحرّة، ثورة الثّامن من آذار ثورة الورود، وبروح المرأة الحرّة ستنتصر إرادة الشّعوب).

كما رُسِمت على جدران المدينة شعارات تحمل أهمّيّة الثّامن من آذار.

خيمة لفقرات الفنّية

في الفعاليّة الثّانية، نصبت إدارة المرأة خيمة في قرية حويجة زهرة الواقعة جنوب منطقة كسرة فرج، تخلّلت الفقرات الفنّية والفلكلور الرّقّاويّ.

حضرت الفعاليّة، مقاتلات من وحدات حماية المرأة، وعضوات مجلس المرأة السّوريّة، ومجالس المرأة المحلّية، والكومينات، بالإضافة إلى العشرات من نساء المنطقة مرتديات الزّيّ العربيّ والفلكور الرّقّاويّ.

زُيّنت الخيمة بصور وأعلام الشهداء، ولافتات كُتب عليها "بدماء شهدائنا عمّ السّلام، واندحر الإرهاب، تسقط المؤامرة الّدوليّة على قائد الإنسانيّة عبد الله أوجلان، بروح هفرين نتابع المسيرة".

الخيمة افتتحت بكلمة التّرحيب ألقتها عضوة إدارة المرأة في منطقة الكرامة أليسار الخلف، بعد الوقوف دقيقة صمت.

فيما ألقت سناء العلي كلمة باسم المرأة بخطّ الشّاميّة، قالت فيها: "علينا كنساء التّكاتف مع بعضنا البعض لتوحيد صفّنا أمام هجمات المحتلّ".

وطالبت سناء في سياق كلمتها الكشف عن صحّة القائد أوجلان بعد الحرائق الّتي اندلعت في جزيرة إمرالي".

بعدها قرأت القاضية في محكمة العدل بمدينة الرّقّة سماح شعراني، الرّسالة الّتي وجهها القائد عبد الله أوجلان بصدّد الـ8 آذار، في عام 2015 والّتي تطرّق فيها إلى ترسيخ حرّيّة المرأة، والمرأة المقاومة، وإلى ثقافة السّلطة الذّكوريّة الممتدّة لخمسة آلاف عام.

وتخلّلت الفعاليّة أيضاً، إحياء عدّة فقرات تراثيّة، منها طهي الطّعام والخبز على الصّاج بحسب الأصول والتّقاليد العربيّة.

وانتهت الفعاليّة بعقد حلقات الدّبكة على واقع الفلكلور الرّقّاويّ، وسط زغاريد النّساء.

(كروب/س و)

ANHA