فعالية اعتصام في الشهباء تنديداً بالعزلة المفروضة على أوجلان

نصب اليوم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين خيمة اعتصام في حديقة ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، استنكاراً للمؤامرة والعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وزُينب الخيمة بأعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "أسر القائد آبو، أسر للبشرية جمعاء"، "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحرار مع القائد آبو"، "حرية القائد آبو ضمان لبناء الأمة الديمقراطية"، "بروح المرأة الحرة سنحطم نظام إمرالي"

وبدأ برنامج الفعالية بتوافد المئات من أهالي قرى تل قراح ومعراته ونواحي أحداث وبابنس، وتل شعير، وفافين في مقاطعة الشهباء، وسط تعالي الشعارات التي تمجّد القائد.

وبعد الوقوف دقيقة صمتٍ، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار حسناء حسن كلمة قالت فيها: "على الرغم من مرور 22عاماً على المؤامرة، فإن تركية تفرض عزلة مشددة على القائد، ونحن بدورنا نرفض هذه الإجراءات، ونطالب برفع العزلة وإخراجه من السجن".

وتلتها كلمة باسم مجلس ناحية أحداث ألقاها الإداري محمد حسين، أشار من خلالها إلى استمرارهم في النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية أوجلان وإفشال كافة السياسات التي تسيّرها الدولة التركية بحق الشعب الكردي .

وبدورها ألقت العضوة في مؤتمر ستار هيفين بكر كلمة خلال الفعالية قالت فيها: "القائد عبد الله أوجلان خالدٌ في فكر وذهن الشعوب ، أين المنظمات الحقوقية؟؟ ألا ترى ما تفعله تركيا من إجراءات تتنافى مع كل القوانين الدولية؟؟".

هذا واستمرت الفعالية بإلقاء كلمة من قبل رافعة الأحمد الإدارية في اتحاد المرة الحرة في الشهباء التي نددت بالعزلة، ونوّهت أن أوجلان يطالب بحرية كافة الشعوب، وليس الشعب الكردي فقط، لذا هو قائد أممي وعلى تركيا رفع العزلة عنه.

وبعد انتهاء الكلمات استمع المشاركون في الفعالية إلى تسجيل صوتي للقائد أوجلان، بشأن أفكاره ونظرته للسياسات التي تنفذها الدول الرأسمالية بحق الشعوب المضطهدة.

والجدير بالذكر إن فعالية خيمة الاعتصام ستستمر 3 أيام متتالية.

(كروب/سـ)

ANHA