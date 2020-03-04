فعاليات منوعة بمناسبة الـ 8 من آذار تطلقها إدارة المرأة بدير الزور

ففي الفعالية الأولى قامت إدارة المرأة في دير الزور وبالتنسيق مع عضوات المؤسسات بتزيين الشوارع الرئيسية في الريفين الغربي والشرقي لدير الزور بـ لافتات تبين أهمية المرأة ومبادئها.

وفي هذا الصدد قالت الإدارية في إدارة المرأة بدير الزور شهرزاد الجاسم:" لاستقبال يوم المرأة العالمي، قمنا بتنظيم عدة فعاليات على مستوى ريفي دير الزور من ندوات ومحاضرات تعريفية وتعليق لافتات، وتوزيع بروشورات على النساء.

محاضرة تعريفية

من جانب آخر، نظمت إدارة المرأة التابعة لمجلس دير الزور المدني محاضرة تعريفية بيوم المرأة العالمي للنساء العاملات في المؤسسات، أُقيمت في قاعة الاجتماعات في المجلس.

في المحاضرة، سلّطت الإدارية في لجنة المرأة بالمجلس التشريعي ملاك الرباح الضوء على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وحريته وحمايته، وقالت أيضاً إن المرأة أثبتت نفسها في جميع الظروف، وعانت الأمرين خلال الحقبة السوداء أثناء سيطرة داعش".

ثم شرحت ماهية الـ 8 من آذار التي راح ضحيتها 140 امرأة عاملة في معمل النسيج في نيويورك الأمريكية، واحتفال جميع نساء العالم بهذا اليوم.

وفي الختام، قالت ملاك الرباح إن "نضال المرأة في سورية يشهد دوراً أساسياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا".

خيمة تراثية

في إطار الفعالية نفسها، نصبت إدارة المرأة في دير الزور خيمة تُراثية، شاركت فيها المئات من نساء المنطقة، والعضوات في المؤسسات التابعة لمجلس دير الزور المدني، مرتديات الزي الفلكلوري الشعبي الخاص بهن.

تخللت فعالية الخيمة التراثية التي نُصبت في بلدة الكبر الواقعة في الريف الغربي لدير الزور، عدة فقرات غنائية شعبية ورقصات.

وتضمنت الفعالية إلقاء بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، قُرئ من قبل عضوة مكتب المرأة في إدارة المرأة ماريا الأحمد، والتي دعت من خلال البيان كافة التنظيمات والحركات النسائية المُؤمنة بحرية المرأة في العالم، لتوحيد صفوفها وتصعيد النضال حتى تحقيق أهدافها وحريتها.

(ح م /س و)

ANHA