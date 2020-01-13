فريق سيدات عامودا يشارك لأول مرة في بطولة سيدات سوريا لكرة القدم

تأسس فريق سيدات عامودا لكرة القدم في 2016، وشارك ضمن عدّة دوريات كرة القدم التي نُظمت على مستوى إقليم الجزيرة. ويتحضر لآن للمشاركة ولأول مرة في بطولة كرة القدم لسيدات سوريا.

ومن المقرر أن يقام فعاليات دوري كرة القدم لسيادات سوريا في 16 كانون الثاني، في العاصمة السورية دمشق. ومن المقرر أن يشارك ضمن الدوري سبعة فُرق من محافظة السويداء وحمص ودمشق وحماه.

وبحسب إداري الفريق إبراهيم علي من المقرر أن يسافر فريق سيدات عامودا في غضون أيام للعاصمة السورية دمشق للمشاركة في البطولة.

وشاركت عدّة لاعبات من فريق سيدات عامودا ضمن منخب سوريا للسيدات في كأس الأمم الآسيوية للسيدات الذي أقيم في الأردن عام 2018، في نسختها الـ 19.

(ش أ/ أ ب)

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