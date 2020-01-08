فريق إزالة الألغام يزيل أكثر من 18 ألف جسم متفجّر من الرقة

وتعد الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها أكبر التهديدات، التي تهدد حياة المدنيين والعسكريين في الرقة، والتي حررتها قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول عام 2017.

أشكال هندسية، وأجسام وأوزان مختلفة، لألغام داعش تركها في شوارع ومنازل مدينة الرقة، التي أنهكها المرتزقة خلال فترة احتلال دامت نحو 4 سنوات.

تسببت هذه الألغام باستشهاد المئات من سكان المدينة، كما أنه وبحسب احصائيات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة فإن نسبة 70%من مصابي الحرب، هم سبب الألغام، والعبوات الناسفة، التي زرعها داعش.

فريق هندسة الألغام التابع لقوى الأمن الداخلي في الرقة، بأدواته البسيطة، استطاع أن يزيل هذا الخطر عن سكان الرقة، حيث وبعمله الدؤوب، والخطر، استطاع نزع أكثر من 18 ألف لغم، وعبوة ناسفة، وقذيفة، كانت مزروعة بشكل دقيق وهندسي، من قبل خبراء ومهندسين للألغام لدى داعش.

وقال الإداري في فريق هندسة الألغام التابع لقوى الأمن الداخلي في الرقة عاكف محمد :"نحن اليوم كفرق هندسة الألغام في الرقة، نقوم بعملنا على أكمل وجه لإزالة الخطر عن أهالي الرقة.

لقد قمنا بإزالة الألغام من المنازل والأراضي الزراعية، وقمنا بتأمين المرافق الخاصة، والعامة في مدينة الرقة وريفها".

وذكر محمد " عدد الألغام والأدوات الإجرامية التي تركها داعش تبلغ ما يقارب 18379، ما بين ألغام، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كل هذه الأدوات كانت خطراً على الأهالي في مدينة الرقة".

وأكد الإداري أن "عمل فريق هندسة الألغام مستمر في الرقة وريفها، فأي بلاغ من أهالي الرقة عن وجود جسم غريب في بيت أو في الحي يهرع الفريق لتفكيكه".

(م)

ANHA