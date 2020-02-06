سلّم فريق منظمة "فري بورما رينجرز" الذي ينشط في مناطق شمال وشرق سوريا شهادات تقدير، وهدايا، وميداليات للكادر الطبي في مشفى الشهيد عمر علوش في ناحية عين عيسى، وذلك تكريماً للجهود التي بذلوها خلال فترة العدوان التركي على المنطقة قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت "سارة" وهي إحدى أعضاء فريق "فري بورما" المؤلف من 30 عضواً/ة، بأنها جاءت بصحبة "عائلتها" إلى هذه المنطقة لتقديم المساعدات الطبية لشعوب المنطقة.

وشكرت الطاقم الطبي في عين عيسى على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وفي ذات السياق، قالت "كارني بانك": "إن أطفال المنطقة يتعرضون للقتل من قبل آلة الحرب التركية ونحن هنا لمساعدتهم".

وأوضحت بأنهم سيقومون بجولات على مناطق شمال وشرق سوريا وسيعودون مرة أخرى إلى الناحية، وسيبقون فيها لفترة كونها تتعرض بشكل مستمر للهجمات التركية.

ومن جانبه ، حثّ قائد الفرين "ديفد بانك" الكادر الطبي في عين عيسى على مواصلة عملهم والصمود في هذه المنطقة كونها النقطة الطبيبة الوحيدة.

وشكر العاملين في المشفى على الجهود التي يبذلونها، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة للمنطقة.

والجدير ذكره أن زيارة الفريق لناحية عين عيسى سبقها زيارة إلى المراكز الصحية في الرقة، ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى مدينة منبج اليوم، إذ ستستمر زيارتهم هناك لـ 5 أيام قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى عين عيسى.

(ج)

ANHA