فرنسا لا تنوي الانسحاب من العراق والناتو يعتزم سحب جزء من قواته مؤقتاً

وقالت وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي في تغريدة لها على التويتر: " إنه بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في بغداد، عزّزت فرنسا بالفعل الأمن لجنودها الـ 160 المتمركزين في العراق".

كما أكدت فلورنس بارلي أن أولوية باريس كانت ومازالت هي محاربة داعش، الذين يحاولون الاندماج في المنطقة من جديد.

وقالت :"في هذا السياق، تدعو فرنسا إيران إلى عدم المساهمة في التصعيد والعودة والامتثال التام للاتفاقية النووية".

وفي سياق متصل نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الناتو قوله: "إن الحلف يعتزم سحب عدد من قواته من العراق بشكل مؤقت".

( م ش)

المصدر: وكالات