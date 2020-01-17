فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط دعماً للتحالف ضد داعش

وقال ماكرون خلال كلمته: "إن القوة البحرية-الجوية ستذهب دعماً لعملية الشمال، وذلك من كانون الثاني/يناير، وحتى نيسان/أبريل، قبل أن تنتشر في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وأكد أن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، موضحاً أن "ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا والبرتغال، واليونان ستشارك في مواكبة "شارل ديغول" خلال عملياتها".

وأشار إلى أن "هذه القوة الأوروبية، كما هو حال انتشارنا في دول البلطيق، ستأتي لتعزيز الربط بين جانبي المحيط الأطلسي ولتعزيز حلف شمال الأطلسي، وهذا دليل إضافي أن الدفاع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ركيزتان لهيكل واحد".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أن "في الشرقيْن الأدنى والأوسط، ورغم التحوّلات التي تشهدها المنطقة، فإن قواتنا المشاركة في عملية الشمال تواصل عملياتها في مكافحة داعش الذي لا يزال تهديده ماثلاً، بشكل آخر، ولا يزال كامناً وأكثر مكراً".

وانتقد ماكرون ضمنياً دولاً سحبت جزءاً من قواتها من العراق في بداية كانون الثاني/يناير، على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال ماكرون: إن فرنسا ومنذ البدء، وبثبات بقيت، بتصميم وشجاعة، مشدداً على أن أولئك الذين يحاربون التهديد الإرهابي، وأولئك الذين يتحملونه في هذه المنطقة، يعرفون من هو متواجد ومن هو باق.

(م ش)