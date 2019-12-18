فرقة وتر تتغنى بالشهداء واتحاد سائقي الرقة يطالبون بخروج المحتل

وحضر الحفل الذي أُقيم في صالة مركز الطبقة الثقافي الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي، إلى جانب العشرات من الفعاليات المدنية والعسكرية في منطقة الطبقة وأهالي المدينة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة ترحيبية ألقيت من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بيريفان دودخ.

بعد ذلك قدمت فرقة "وتر" التابعة لمركز الثقافة والفن في الرقة عدة أغاني استذكرت فيها الشهيدة هفرين خلف، وتبعتها عدة أغاني أخرى تحيي صمود قوات سوريا الديمقراطية في مقاومة الكرامة، وتغنت بالشهداء الذين روت دماءهم تراب سوريا.

وفي الرقة تجمع عدد من السائقين في مكتب نقل البضائع بالرقة غربي دوار الصوامع شمال مدينة الرقة، مطالبين عبر بيان قُرئ من قبل عضو اتحاد السائقين رضوان أحمد العبد الله المجتمع الدولي عامة، وجامعة الدول العربية خاصة، بوضع حد للعدوان التركي المستمر على شمال وشرق سوريا وانتهاكاته بحق شعوبها وتهجيرهم بالجملة.

وسلّط البيان الضوء على السياسة التركية المُتّبعة في المناطق المحتلة من تغيير في ديمغرافية المكان وطرد السكان الأصليين، وتوطين عوائل المرتزقة من داعش وجبهة النصرة والتركمان وغيرهم من الموالين والخادمين للسياسة التركية وعبيدها.

وأشار البيان إلى الترابط المتين والصلة الوثيقة بين تنظيم داعش وغيرها من الفصائل المُتطرفة، وبين الدولة التركية، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال استعانة تركيا بداعش والنصرة في عدوانها على سوريا من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت تركيا وأمام أنظار العالم أجمع حاضنة لمن تبقى من مرتزقة داعش، وآخرها مقتل زعيم داعش البغدادي أثناء تواجده ضمن الأراضي التي تحتلها تركيا.

( كروب/ م)

ANHA