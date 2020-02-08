فرقة ساريا باران تقدم عرضاً مسرحياً في حي الشيخ مقصود

بالتنسيق مع مركز جميل هورو لحركة الثقافة والفن في حي الشيخ مقصود، قدمت فرقة ساريا باران للمسرح، التابعة لحركة الهلال الذهبي لإقليم الجزيرة، عرضاً مسرحياً في حي الشيخ مقصود في حلب تحت عنوان "jina bi tenê المرأة الوحيدة"، حضره المئات من أهالي الحي.

وتمحور موضوع العرض حول السلطة الذكورية في المنزل، وأن مهام المرأة لا تقتصر على إدارة المنزل وتربية الأطفال.

عضو فرقة ساريا باران المسرحية فرج حسن قال إن الفرقة تسعى إلى تقديم عروضها في العديد من المناطق التي شهدت حروباً، بهدف الترويح عن الأهالي.

وشاركت فرقة ساريا باران التابعة لحركة الهلال الذهبي لإقليم الجزيرة في مهرجان ميتان المسرحي الرابع في الشهباء.

هذا ومن المقرر أن تقدم الفرقة يوم غد عرضاً مسرحياً في حي الشيخ مقصود تحت عنوان "Ez diqîrim".

(س ر- ع س/ك)

ANHA