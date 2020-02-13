وعرضت المسرحية في قاعة الاجتماعات في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، حيث حضرها العشرات من الأهالي إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية، والإدارة الذاتية.

وتمحورت المسرحية التي تم عرضها تحت عنوان " المرأة الوحيدة " حول الذهنية الذكورية والسلطوية التي تمارس في المجتمع بحق المرأة، كما تمحورت حول العنف النفسي والجسدي الذي تتعرض له المرأة في المجتمع وضمن العائلة، وطرح سبل تحرير المرأة والمجتمع من تلك الذهنية المتسلطة.

هذا ومن المقرر أن تعرض مسرحية أخرى يوم غد في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني من قبل فرقة ساريا باران، يذكر أن هذه الفرقة كانت قد شاركت بعرضها المسرحي هذا في مهرجان ميتان في موسمه الرابع والذي أقيم في مقاطعة الشهباء واختتم الأسبوع المنصرم.

(ه ح/ل)

ANHA