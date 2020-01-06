شكلت لجنة المرأة في مركز جميل هورو للثقافة والفن بمنطقة شيخ مقصود في مدينة حلب، فرقة غنائية مؤلفة من 8 فتيات ويبلغ أعمارهن الـ 16 عاما.

و تتلقى عضوات الفرقة التدريبات بشكل مستمر كل يوم سبت، في مركز جميل هورو للثقافة والفن، حيث تختص 5 فتيات منهن بأداء الأغاني و 3 بالعزف على آلة البزق و الطبلة.

وتعمل الفرقة على إعداد أغنية خاصة بهم، من المرتقب أن يتم إطلاقها في اليوم الثامن من آذار القادم.

وبدورها قالت المغنية والإدارية في الفرقة فاطمة عبدو: "الهدف من تأسيس هذه الفرقة التدرب على خمسة أغانٍ، واحدة عن الشهيدة دنيز التي استشهدت في حلب، والبقية من فرقة أوزا جيا، ولدينا أغاني نحضّرها في الوقت الحالي خاصة لعضوات الفرقة ".

وأردفت فاطمة عبدو: أنهن سيقمن بتلحين وتأليف أغانٍ أخرى بأنفسهن لتكون هناك مجموعة من الأغاني خاصة بالفرقة.

وفي نهاية حديثها، أكدت الإدارية فاطمة عبدو: "أبوابنا مفتوحة لكل فتاة لديها موهبة، سواء في الغناء أو العزف، لاستقبلهن في الفرقة".

من جهتها قالت العضوة في الفرقة ياسمين كوشان: إنهن يعملن على بناء أساس الهلال الذهبي، من خلال فرقتهن والفرق النسائية الأخرى، لذلك يعملن بجد على أنفسهن، وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها يخطينها في حلب.

(م ح)

ANHA