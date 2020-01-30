فاروق الماشي: استقبلنا المئات من نازحي إدلب ونحن بصدد انشاء مخيمات لهم

وأجرت وكالة أنباء هاوار لقاء مع الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية فاروق الماشي حول أعداد النازحين من مدينة إدلب, الوافدين إلى مناطق الإدارة الذاتية، والمساعدات التي تقدم لهم وإمكانية استقبال المزيد.

واستهل الماشي حديثة بالقول:" أبوابنا مفتوحة لاستقبال أهالينا من مدينة إدلب، وهذا ما يفرضه علينا واجبنا الإنساني والأخلاقي وضمن مبادئ قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية".

وأشار الماشي إلى تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ودعوته لأهالي إدلب الفارّين من المعارك، موضحاً أنهم وانطلاقاً من تلك الدعوة بدأوا بالاستعداد وفتحت الأبواب لاستقبال النازحين من إدلب بكل حفاوة وتكريم.

ꞌنحن بصدد انشاء مخيمات لإيواء النازحين من إدلبꞌ

وأكد الماشي أنهم بصدد إنشاء مخيمات في مدينة منبج لإيواء النازحين من إدلب والوافدين إلى مناطق الإدارة الذاتية.

ꞌهم أهلنا ومن واجبنا ان نقدم لهم ما يلزم وفق الامكاناتꞌ

عن المساعدات التي تقدمها الإدارة الذاتية قال الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل: "هم أهلنا ولجأوا إلينا هرباً من بطش الإرهاب, من واجبنا الإنساني والأخلاقي أن نقدّم لهم كل ما يلزم وفق إمكاناتنا، سيحصلون على المأوى وغيره من احتياجات النازحين وكل احتياجاتهم ستأخذ بعين الاعتبار".

وكشف فاروق الماشي أنهم بصدد إجراء إحصائية دقيقة للوافدين، وأن أعدادهم تقدّر بالمئات غالبيتهم في مدينة منبج وأن الأعداد في ارتفاع مستمر نتيجة العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم.

وختم الماشي حديثة بتوجيه رسالة لأهالي إدلب قائلاً: "أهالي إدلب هم أهلنا، ومن يودّ التوجه إلينا فمرحباً به، نحن أبناء سوريا ومستعدون لمساعدة أخوتنا وكل من هم بحاجة للمساعدة، ونؤكد استعدادنا لاستقبال جميع النازحين سواءً أهلنا من إدلب أو أي مناطق سورية أخرى".

وتشهد مدينة إدلب منذ بداية هذا العام عمليات عسكرية ومعارك طاحنة بين قوات النظام السوري والجماعات الإسلامية المتشددة المدعومة من قبل تركيا, ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ودعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي في سلسلة تغريدات على صفحته الخاصة "تويتر" أهالي إدلب إلى التوجه نحو مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

( ر ح)

ANHA