غياث نعيسة: تصريحات الأسد مدمرة للنسيج الوطني السوري

وتعقيباً على تصريحات النظام السوري بشار الأسد، والتي أنكر من خلالها وجود الكرد في سوريا, تحدّث المعارض والمحلل السياسي السوري غياث نعيسة قائلاً: " لتصريحات الأسد حول القضية الكردية عدة قراءات، الأولى أنها جاءت متزامنة مع لقاء بوتين - أردوغان، وأعتقد أنها بذلك جاءت لتليين الموقف التركي لأردوغان في مفاوضاته مع بوتين، وإعطائه إشارة إيجابية لإمكانية تقاطع مصالح بين النظامين التركي والسوري في معاداتهما لحقوق الشعب الكردي وبالأخص معاداتهما لمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأضاف "القراءة الثانية لتصريح طاغية دمشق، هي أن حالة التذمر الشعبي داخل منطقة سيطرة النظام وصلت إلى درجة عالية، لم تعد تصلح معها التعبئة الأيديولوجية القديمة، ولم يعد الناس مقتنعون هناك بأن هذا النظام صالح لتحقيق الحد الأدنى من احتياجاتهم، وبالتالي فإن النظام قد تقلصت حاضنته الشعبية إلى حد العدم، فيأتي هذا التصريح محاولاً تهييج المشاعر الشوفينية العربية ضد الكرد، معتقداً (النظام) أنه بذلك يستعيد ترشيد قطاعات من الناس حوله مجدداً, ولكنه سيفشل، لأن مطالب الناس في مناطق هي مثل مطالب السوريين في كل المناطق: الحرية والسلام والعيش الكريم".

أما قراءة نعيسة الثالثة لتصريح حاكم دمشق كما وصفه " هو تهديد غير مبطن لشعبنا في شمال وشرق سوريا، وتهديد مباشر للإدارة الذاتية، معلناً أنها ستكون هدفه القادم، حتى ولو كان ذلك بالتعاون مع النظام التركي".

"تصريحات الأسد مدمرة للنسيج الوطني"

وحول تداعيات هذه التصريحات قال نعيسة: "هذا التصريح الذي ينفي حقيقة وجود الشعب الكردي وحقوقه في سورية لا يفعل سوى تعميق الانقسام الوطني القائم، ويفاقم من مخاطر استمرار الدمار والخراب في بلادنا، ويؤكد أن النظام الحاكم باستبداده هو العامل المدمر للنسيج الوطني، وعامل تفكيك لطاقات الشعب السوري الوطنية والديمقراطية".

وأضاف حول ذلك "الأنكى من ذلك أن تصريحات الأسد هذه، أكدت أن هذا النظام يفرط بسهولة بالمصالح الوطنية لصالح مصلحة بقائه على حساب دمار البلد ودماء السوريين، بينما نجد أن الطرف الوطني الحقيقي الحريص على وحدة البلاد وسلامة السوريين ومصالحهم هي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، هكذا تؤكد الوقائع الدامغة منذ تسع سنوات".

"نضال السوريين جميعهم واحد"

وأكد نعيسة خلال حديثه "أن الشعب الكردي مكون أصيل ومهم من مكونات الشعب السوري، ولا حل وطني أو ديمقراطي يمكن أن يتم بدونه وبدون حل قضيته".

واختتم المعارض والمحلل السياسي السوري غياث نعيسة "نضال السوريين جميعهم واحد ومشترك هو ضد الحرب، وضد نظام الاستبداد والتفريط الوطني وضد كل الاحتلالات وميليشيات المرتزقة والجهادية السلفية، وفي نضال السوريون العظيم من أجل تحررهم الوطني يستندون على مشروعهم الواقعي والحي والدينامي : الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، هنا مربط الفرس !".

(ر ح)

ANHA