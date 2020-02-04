غسان سلامه: اتفاق برلين لم يُحترم ويجب وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا

وقال سلامه خلال مؤتمر صحفي "وافق ممثلو أطراف النزاع في ليبيا، المجتمعون في جنيف، على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأوضح سلامة "تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى.. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه".

وكشف المبعوث الدولي إلى ليبيا إمكانية عقد محادثات في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.

وقال: إنه قد تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا، مبرزاً أن محادثات جنيف الحالية تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار.

في المقابل، شدد سلامة على ضرورة "وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا.. اتخذنا موقفا صارماً بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي".

وتابع "لم يُحترم حظر الأسلحة الذي فرض في مؤتمر برلين.. كما لم تُحترم القرارات التي اتخذت في برلين من قبل طرفي النزاع في ليبيا".

وأوضح أن إنتاج النفط في ليبيا تلقّى، خلال الفترة الماضية، ضربات كبيرة.

يأتي حديث سلامة بشأن إرسال المرتزقة بعدما كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء أمس، أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة.

( آ س)