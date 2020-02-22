غسان سلامة: شروط حفتر حول انسحاب مرتزقة تركيا معقولة

وقال سلامه: إن محادثات وقف إطلاق النار تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أوضح أنه "يواجه عقبات" تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مرتزقة سوريين مدعومين من تركيا في طرابلس.

وتعليقاً على شروط قائد الجيش الليبي لتثبيت وقف النار، ومنها انسحاب "مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس"، قال سلامة إنها شروط معقولة.

ولدى سؤاله عما إذا كان الطرف الآخر مستعداً لقبول تلك الشروط أو المطالب، قال: "أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضاً، السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض".

وبدوره أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري, أن اعتراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا يؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب، وإطالة عمر الأزمة في ليبيا.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات.

ويذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كان أكد في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن، إذا توقف الأتراك ومرتزقتهم السوريون عن دعم حكومة الوفاق.

وعلى الرغم من توصل الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا إلى اتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن تركيا واصلت إرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق تركيا بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

(ي ح)