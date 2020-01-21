غريب حسو: يجب على المثقفين تقوية العلاقات الدبلوماسية الثقافية خارجياً وداخلياً

خلال اجتماع نظمه منتدى حلب الثقافي في صالة جنديرس الواقعة في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود تطرق الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو إلى المرحلة التي تشهدها سوريا والشرق الأوسط على الصعيد السياسي والاقتصادي كما أكد على أهمية دور المثقفين في هذه المرحلة.

وحضر الاجتماع العشرات من مثقفي حلب، وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث غريب حسو عن التطورات السياسية قائلاً " الأزمة السورية شغلت معظم الدول العالمية، وتلك الدول التي تسيطر على العالم هي نفسها تعيش أزمات سياسية واقتصادية لهذا تصب مشاكلها على الدول الأخرى وتزعزعها".

وأشار حسو إلى أن المصالح والأطماع تصبح العامل الرئيسي لتدخلهم وتعد تركيا أداة تستخدمها الدول العالمية لخلق الأزمات في الدول على الرغم من أن الدولة التركية تعايش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية في آن واحد.

وعن الخلافات والنزاعات التي تتعايش فيها الدول المجاورة قال غريب " نستمر بنضالنا فخلقنا ثورة لأننا لسنا أصحاب أطماع ومصالح بل أصحاب حق ليس لنا مصالح مع أي أحد لأن حقوقنا مضطهدة ليس ككرد فقط بل كافة المكونات السورية، وعندما نصل إلى حقوقنا نصل إلى حل لهذه الأزمة".

وأكد حسو بأن شمال وشرق سوريا "أصبح مكاناً لحل هذه الأزمة حيث يجتمع الكثير من الدول فيها وزيارة الوفود الخارجية ماتزال مستمرة أي أن شمال وشرق سوريا من أكثر الأماكن التي حافظت على سلامها وأمنها ولم نخسر أخوّتنا مع الشعوب المتعايشة معنا وهذا أكبر انتصار لنا".

وحول سبل حل أزمة الشرق الأوسط نوه حسو بأن النظام الديمقراطي سيكون حتماً في صراع أمام الأنظمة السلطوية، ولكن النتيجة الأخيرة في حل أزمة الشرق الأوسط تكمن في اتباع الأمة الديمقراطية التي تحتضن كافة المكونات والطوائف والثقافات إذ تعتبر البديل الأكبر لحل كافة الأزمات.

وعن دور المثقفين في هذه المرحلة أشار حسو إلى أنه من الضروري أن يتابع المثقفون التطورات الحاصلة على أرض الواقع من خلال تقوية علاقاتهم الدبلوماسية الثقافية في الخارج والداخل ومع كافة الدول وتبادل آرائهم حول حل هذه الأزمة وعقد الاجتماعات والمنتديات على نطاق أوسع، وقال :"لهذا تُتطلب الدبلوماسية الثقافية من أجل مجتمع أخلاقي وسياسي".

واختتم الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي حديثه بالتركيز على ضرورة أن تتمحور رسالة المثقفين حول إيلاء الأهمية لأخوة الشعوب والعيش المشترك.

(س ر/ل)

ANHA