غداً.. انعقاد  منتدى حول المرأة في ظل الأزمة السورية

يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على واقع المرأة في ظل الأزمة السورية، و التداعيات السلبية عليها، وأهم الانتصارات والنجاحات التي حققتها.

وسيشارك في المنتدى نخبة من السياسيات والحقوقيات والباحثات، وممثلات عن منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وشخصيات مستقلة ومن مختلف مكونات المجتمع السوري.

وبحسب اللجنة التحضيرية للمنتدى، أنه سيستمر على مدار يوم واحد فقط، يتخلله منصتان بمواضيع متنوعة، وكل منصة تتضمن أربعة محاور، المنصة الأولى تتناول الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية والقانونية والحقوقية للانتهاكات المرتكبة بحق المرأة، والثانية تُخصص لتقديم المقترحات والحلول.

(س و)

ANHA