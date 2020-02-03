غارات مكثفة لطيران روسيا والنظام على ريفي إدلب وحلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أجواء إدلب وحلب تشهد تحليقاً مكثفاً لأسراب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري والطائرات الروسية بالتزامن مع استهدافها لمناطق متفرقة بعشرات الضربات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى.

وارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 73، استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة.

كما ارتفع إلى 86 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط أريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرق إدلب.

ويأتي ذلك, بعد تصعيد بين تركيا وقوات النظام, حيث أعلنت تركيا مقتل عدد من جنودها في قصف لقوات النظام في إدلب, وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما بعد قصف مواقع للنظام.

(آ س)