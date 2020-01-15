غارات إسرائيليّة على غزّة ردّاً على إطلاق قذائف صاروخيّة

وأفاد مراسلنا في غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، هاجمت بشكلٍ واسع، عدداً من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية والأراضي الزراعية، في شمال ووسط قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أنّه لم يجرِ تسجيل إصابات حتّى اللّحظة من جرّاء القصف الإسرائيليّ، لكنّه أشار إلى أنّ منازل المواطنين القريبة من المواقع تضرّرت بشكلٍ كبير بفعل شدّة القصف.

ولفت إلى أنّ القصف جاء ردّاً على إطلاق قذيفتين صاروخيّتين من غزّة صوب المواقع والمدن الإسرائيليّة القريبة من القطاع، حسبما أعلن الإعلام الإسرائيليّ.

وبدوره أفاد الإعلام الإسرائيليّ، أنّ القذيفتين اللّتين أطلقتا من غزّة، سقطتا في مناطق فارغة، ولم يسجّل بفعلهما إصاباتٍ أو أضراراً.

وقال الإعلام الإسرائيليّ، مساء اليوم، إنّ الجيش الإسرائيليّ، بدأ جولة قصف على غزّة، ردّاً على إطلاق القذائف اليوم.

(ع م)