غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق قذائف من القطاع

أفاد مراسلنا في غزة، بأن الطائرات الاسرائيلية، هاجمت بشكلٍ واسع، مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة، في جنوب ووسط القطاع، دون أن تسفر الغارات، عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وقال: إن الجيش الإسرائيلي أعلن منتصف، ليل الجمعة، بدء شن ضربات جوية على مواقع تابعة للفصائل، بعد إطلاق قذائف صوب المدن الاسرائيلية القريبة من القطاع.

وذكر الإعلام الاسرائيلي، أنه جرى تسجيل إصابتين في صفوف الاسرائيليين، خلال هروبهم نحو الملاجئ المحصنة، بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت شمال قطاع غزة.

يذكر أن وتيرة التصعيد العسكري بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الاسرائيلي تزايدت خلال الأيام الأخيرة، وبالتحديد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن – خطة السلام الأمريكيةـ إذ جرى إطلاق أكثر من5 قذائف صاروخية خلال اليومين الماضيين من قطاع غزة، فيما رد الجيش الاسرائيلي بقصف أهداف في القطاع.

ويُنذر استمرار الاحتكاك العسكري المتزايد بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي باندلاع تصعيدٍ أكبر، على غرار جولات التصعيد العسكري التي جرت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي العام الماضي.

(ع م)