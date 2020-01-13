عودة 104 مُهجَّرين من مخيم بردة رش عبر معبر سيمالكا إلى روج آفا

دخل مساء اليوم عبر معبر سيمالكا الحدودي 104 أشخاص من مُهجَّري كافة مناطق شمال وشرق سوريا إلى روج آفا والذين هُجّروا من مدنهم وقراهم نتيجة القصف التركي على سري كانيه وكري سبي.

وبهذا الصدد أكد محمد صبيح سليمان عضو مكتب تنسيق العلاقات في معبر سيمالكا لوكالتنا ANHA قائلاً: " إن عدد العائدين من مخيم بردة رش اليوم الاثنين كان على 4 دفعات بلغ عددهم بالإجمال 104 أشخاص غالبيتهم من قامشلو وتربه سبيه والحسكة وعامودا وسري كانيه.

هذا وبلغ عدد العائدين إلى روج آفا من قاطني مخيم بردة رش في باشور كردستان من مُهجَّري مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها إلى أكثر من 4600 شخص من نساء وأطفال وشيوخ.

(كروب/ل)

ANHA