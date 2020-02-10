عوائل الشهداء: هدم المزارات سياسة عثمانية للنيل من مقدسات الشعوب

وجاء تصريح الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي، بعد أن أقدم المرتزقة على التكسير المتعمد لشواهد أضرحة الشهداء في مزار الشهيد "محمود طعمة" على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة.

وقال بالي في حديث لوكالة أنباء هاوار: "لا داعي للاستغراب من هذه الأفعال العثمانية التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة، لقد هُدمت مزارات الشهداء في عفرين عقب احتلالها، فهذا ما فعله الاحتلال التركي أيضاً في شمال وجنوب كردستان، عندما قام بقصف المزارات ونبشها، إنه يحاول تحطيم القيم المقدسة لدى شعوب المنطقة".

ويحتضن مزار الشهيد "محمود طعمة" جثامين مئات الشهداء عرباً وكرداً ممن شاركوا في تحرير مدينة كري سبي/تل أبيض، وفي الحرب ضد داعش حتى محاصرته والقضاء عليه في الباغوز، إلى جانب شهداء مدنيين فقدوا حياتهم برصاص الاحتلال التركي في القرى الحدودية كالطفلة سارا رفعت.

وأشار عارف بالي إلى أن "هدم المقابر أمرٌ غير مقبول، إلا أن ذلك لن يكونَ إلا وقود الإصرار الذي يتسلح به شعوب المنطقة في الكفاح والنضال، لتحقيق ما ضحى من أجله الشهداء، فالشهداء في قلب كل مواطن".

واحتلت تركيا ومرتزقتها مدينة كري سبي/تل أبيض وريفها، في الـ9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، عقب عدوانٍ جوي وبري أدى إلى مقتل عشرات السوريين، وتهجير مئات الآلاف منهم من منطقتي سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

(د أ – ز س/ج)

ANHA