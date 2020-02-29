عوائل الشهداء: سنكون مشاريع شهادة إن لم يتم الكشف عن صحة القائد أوجلان

تواصل مناطق شمال شرق سوريا تنظيم تظاهرات واعتصامات وسط ردود أفعال غاضبة حيال نشوب حريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي التي يُحتجز فيها القائد عبد الله أوجلان، للكشف عن صحته.

تجمّع المئات من الأهالي في ساحة آزادي في مدنية ديرك رافعين صور القائد أوجلان والأعلام الكردية، وانطلقوا وسط ترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة إمرالي، جابوا شوارع مدينة ديرك مروراً بالسوق المركزي للمدينة، ومن ثم توجه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء وسط السوق.

هناك، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد كلمة قال فيها إن:" المؤامرة التي نفذتها الدولة التركية في 15 شباط بحق الشعب الكردي وقضيته في شخص القائد عبدالله أوجلان لم تتوقف يوماً، وزاد اليوم من هجماتها على الشعب، ففي شمال شرق سوريا شنت هجمات وارتكبت مجازر بحق مكوناته، ومؤخراً أردت استهداف القائد من خلال افتعال حريق في جزيرة إمرالي بهدف كسر إرادة الشعوب".

وأكد حسن عبيد" أننا كعوائل الشهداء في شمال شرق سوريا سنكون مشاريع شهادة إن لم نعرف مصير القائد عبد الله أوجلان وسنواصل نضالنا، ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري حيال ما يتعرض له القائد في سجون الفاشية."

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُنادي بحرية القائد أوجلان.

(كروب/س و)

ANHA