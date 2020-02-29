عوائل الشهداء في حلب تطالب بمواصلة النضال حتى الكشف عن صحة وسلامة أوجلان

وأصدر مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بياناً، بصدد الأنباء الواردة عن نشوب حريق في جزيرة إيمرالي حيث يحتجز القائد أوجلان.

وقرئ البيان في حي الأشرفية خلال تجمع شارك فيه العشرات من ذوي الشهداء وممثلون عن المؤسسات المدنية.

البيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية روشين موسى، استنكر بداية الهجمات التي يتعرض لها الشعب الكردي من قبل الاحتلال التركي.

كما طالب البيان المنظمات الحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب بالكشف عن صحة وسلامة أوجلان في سجن إيمرالي.

وأضاف البيان "نحن كمجلس عوائل الشهداء لن نقف صامتين إزاء ممارسات الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، وسنستمر في تنظيم فعالياتنا ونخرج إلى الساحات حتى يتم الكشف عن صحة القائد أوجلان".

كما طالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية للمساح للمحامين بزيارة أوجلان والكشف عن صحته وسلامته.

وانتهى التجمع بشعارات "لا حياة بدون القائد".

(كروب/ك)

ANHA