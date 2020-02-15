على وقع تقدم النظام.. تركيا تهدده مجدداً بالسلاح

وقال أقطاي في تصريحات صحفية اليوم، إن أنقرة نقلت موقفها لروسيا بكل وضوح بشأن إدلب، خلال مباحثات جرت بين الطرفين مؤخراً.

وجدد أقطاي التهديد باستخدام قوة السلاح لصد قوات النظام، إذا لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وعلى الرغم من التهديدات التركية وإرسال الأرتال العسكرية, إلا أن قوات النظام السوري تستمر بالتقدم في ريفي إدلب وحلب, حيث تمكنت اليوم من إكمال تأمين محيط الطريق الدولي "M5" بشكل كامل وسط استمرار الاشتباكات العنيفة.

وتصاعد التوتر بين قوات النظام وتركيا على خلفية تقدّم قوات النظام بدعم روسي ومقتل جنود أتراك.

(آ س)