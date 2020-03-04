على وقع التّصعيد في إدلب.. الأسد يخفّفُ لهجته تجاه تركيّا

وقال الأسد في حديث لقناة "روسيا-24" اليوم الأربعاء، ردّاً على سؤال: "هل هذه هي رسالتكم إلى الشّعب التّركيّ بأنّه لا يوجد أيّ عداوة معه؟ هل فهمتكم بشكل صحيح؟"، "طبعاً.. كنّا نقول عنه شعباً شقيقاً.. والآن أنا أسأل الشّعب التركيّ، ماهي قضيتكم مع سورية؟ وما القضية التي يستحقّ أن يموت من أجلها مواطن تركي؟ ما العمل العدائيّ الصغير أو الكبير الذي قامت به سوريا تجاه تركيا خلال الحرب أو قبل الحرب؟ غير موجود على الإطلاق".

وأضاف رئيس النّظام السّوريّ: "هناك تزاوج، هناك عائلات مشتركة، هناك علاقة مصالح يومية بين سورية وتركيا، هناك في تركيا مجموعات أصلها عربيّ سوريّ، وهناك مجموعات في سورية أصلها تركيّ".

وصرّح بشار الأسد بأنّ "هذا التداخل موجود عبر التاريخ، لذلك من غير المنطقي أن يكون هناك خلاف بيننا وبينهم".

ويأتي ذلك في عقب تصاعد التوتّر بين النظام السّوريّ وتركيّا على خلفيّة المعارك في إدلب، والّتي سقط خلالها جنود أتراك.

(ي ح)