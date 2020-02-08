على وقع التّصعيد.. المحادثاتُ الرّوسيّة التّركيّة تنتهي بلا تفاهمات

وقالت الخارجيّة التّركيّة في بيان لها: "استضافت أنقرة مفاوضات الجانبين الّتي استغرقت ثلاث ساعات، وضمّ الوفدان ممثّلين عن وزارة الخارجيّة والجيش ووكالات الاستخبارات في البلدين، بالإضافة إلى المُمثّل الخاصّ للرّئيس الرّوسيّ إلى سوريّا، الكسندر لافرينتييف، وتمّ مناقشة الوضع في محافظة إدلب السّوريّة، بالإضافة إلى خطوات تهدف لدفع العمليّة السّياسيّة في سوريّا، وفي النّهاية تقرّر مواصلة المفاوضات في الأسبوع المقبل".

وترافق الاجتماع مع تقدّم قوّات النّظام في إدلب وحلب، حيثُ سيطرت على بلدة العيس الاستراتيجيّة، وحاصرت (نقطة المراقبة التّركيّة)، وسط معارك عنيفة.

(ي ح)