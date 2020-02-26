على اليونان التوجه إلى المحكمة الدولية ضد تركيا وتحذيرات من العنف المتنامي لدى اليمين المتطرف

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى التوتر بين اليونان وتركيا, بالإضافة إلى التحذيرات من العنف لدى اليمين المتطرف.

كاثيميريني اليونانية: ينبغي على أثينا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بخصوص توتراتها مع تركيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان منها الخلاف التركي اليوناني, وفي هذا السياق قالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: "يجب على اليونان التفكير في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي لطلب اللجوء ضد تركيا، لأن حل القضايا بين أنقرة واليونان على المستوى الثنائي يبدو مستحيلاً".

وإن موقف تركيا الدبلوماسي تجاه اليونان، إلى جانب اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، والسعي لمنع الجزر اليونانية من المطالبة بجرف قاري، ومنطقة اقتصادية خالصة (EEZ)، ترك للمؤسسة الدبلوماسية اليونانية خيارات قليلة.

كانت العلاقات بين تركيا واليونان متوترة منذ أن كثفت تركيا جهودها لاستغلال احتياطيات الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، من خلال إرسال سفينتين إلى المياه قبالة قبرص.

تحتفظ اليونان أيضاً باعتراضات قوية على اتفاقية بحرية موقعة بين أنقرة والحكومة الليبية في طرابلس، مما يجعل تركيا وليبيا جارتين بحريتين، وتتجاهل بعض المناطق الإقليمية اليونانية بما في ذلك جزيرة كريت.

يتعين على أثينا التوصل إلى اتفاق تحكيم لن يؤدي إلا إلى نقل النزاع المتعلق بالجرف القاري و EEZ إلى لاهاي , وإن الحل البديل لمأزق المفاوضات بشأن اتفاق التحكيم هو أن توقّع اليونان اتفاقها الخاص مع ليبيا.

واشنطن بوست: مسؤول في الانتربول يحذر من الارتفاع الحاد في عنف اليمين المتطرف

صحيفة واشنطن بوست بدورها قالت: "تحدث الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك عن الارتفاع الكبير في العنف اليميني المتطرف، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية كحاضنة لأفكار اليمين المتطرف، وقال إن الحوادث يجب أن تعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها التطرف الإسلامي.

خدم ستوك، وهو ألماني، في منصبه منذ عام 2014, لقد قابلناه خلال مؤتمر ميونيخ الأمني في وقت سابق من هذا الشهر ومرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن قتل مسلّحٌ - يغذي على ما يبدو آراء اليمين المتطرفة ونظريات المؤامرة - تسعة أشخاص في مدينة هاناو الألمانية.

ديفينس بوست: غارة جوية أمريكية تقتل زعيم حركة الشباب المتورطة في هجوم خليج ماندا

أما صحيفة ديفينس بوست نقلت عن القيادة الأمريكية في إفريقيا قولها: إن غارة جوية في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حركة الشباب يعتقد أنه كان ضالعاً في التخطيط لهجوم في كانون الثاني على قاعدة جوية كينية أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد أمريكيين.

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا يوم الثلاثاء 25 فبراير / شباط: "تؤكد تقييمات ما بعد الضربة أن الإرهابيين الذين قُتلوا في غارات جوية بتاريخ 22 فبراير / شباط كانوا مرتبطين بالهجوم على خليج ماندا ".

لم تذكر القيادة الأمريكية أسماء القتلى، لكنها وصفت الرجل بأنه "قائد كبير في حركة الشباب، كان مسؤولاً عن تخطيط وتوجيه العمليات الإرهابية على المنطقة الحدودية الكينية، بما في ذلك الهجوم الأخير على معسكر سيمبا، في قاعدة مندا باي الجوية في كينيا".

وأضاف البيان الصحفي أن زوجة الارهابي التي قتلت أيضاً في الغارة "كانت ناشطة في حركة الشباب مسؤولة عن تسهيل مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية".

(م ش)