على الرغم من تهديدات أردوغان.. النظام يتقدم باتجاه سراقب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تواصل تقدمها في الريف الشرقي لبلدة سراقب بعد انسحاب المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من عدد كبير من القرى هناك بعد أن باتت ساقطة نارياً.

ورصد المرصد السوري ارتفاع عدد المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام هناك خلال الساعات القليلة الفائتة إلى 16، وهي: باريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل ابراهيم وجبل الطويل والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة.

ويأتي تقدم النظام هذا، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "يسعى النظام إلى التقدم ميدانيا في إدلب، لن نعطي النظام فرصة للتقدم، لأن ذلك سيزيد من العبء علينا".

وتابع "لا توجد حاجة لخلاف خطير مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن"، مضيفاً أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها "الأساسية" تجاه إدلب، داعياً أنقرة "للالتزام الصارم" بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سوتشي، وأكد نقل تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا.

(ي ح)