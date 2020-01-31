علاقة موسكو وأنقرة على المحكّ وواشنطن تستخدم سياسة العصا والجزرة مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، إلى عدة مواضيع منها فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، ومساعي البنتاغون لجلب أنظمة دفاع إلى لعراق لحماية قواته بالإضافة إلى موضوع صفقة القرن.

عرب نيوز: تركيا - روسيا: هل انتهى زواج المصلحة(الصوري) في إدلب؟

وجاءت في صحيفة عرب نيوز السعودية الناطقة باللغة الانكليزية "أثارت انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادة لروسيا بسبب تعاملها مع الأزمة السورية جدلاً حول ما إذا كان تحالفها المريح قد انتهى أم لا.

ومع ذلك ، كررت وزارة الخارجية الروسية القيام بالتزاماتها تجاه سوريا: "إدلب قضية معقدة وصعبة للغاية.

وقال أندري كورتونوف ، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) ، إن لدى الجانبين أسباباً للشكوى من قدرة أو رغبة الجانب الآخر في الوفاء بالتزاماته، وقال: إن هذا الخلاف لم يكن قاتلاً للعلاقة.

وأضاف كورتوزوف "كانت لروسيا وتركيا دائماً وجهات نظر متباينة حول العديد من القضايا، لكنني لا أعتقد أن عملية أستانا قد ماتت ، من المهم للغاية بالنسبة للجانبين أن يدعاها تنخفض ".

يعتقد ناففار سابان ، المحلل العسكري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في اسطنبول أن عملية أستانا تعاني، لكنها لم تمت بعد.

يعتقد صموئيل راماني ، محلل شؤون الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد أن إدلب هي منطقة خلاف خطيرة بين تركيا وروسيا.

وقال: "من النادر أن نرى أردوغان يصدر مثل هذا التصريح الحاسم ما بعد عام 2016 والتي شهدت تحسناً في العلاقات بين روسيا وتركيا".

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تكثُف من العقوبات أثناء تقديم الأدوية لإيران

بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: " إن الأسلوب المزدوج المتمثل في إرسال الأدوية للإيرانيين، ومعاقبة قادته هو محاولة لإذكاء الإحباط ضد الحكومة في طهران.

فرضت إدارة ترامب يوم الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران ، لكنها فتحت المجال أمام إمكانية توصيل الأدوية لمرضى السرطان وزرع الأعضاء في محاولة لتحويل الإيرانيين ضد قادتهم.

لكنه لفت إلى أن الإمدادات الطبية لم تصل كلها للشعب، مبرزاً دور النظام في الالتفاف حول تلك المساعدات وتحويلها عن أهدافها.

المساعدات التي تصل الشعب الإيراني عن طريق وسيط سويسري، تم تحويلها لأغراض أخرى، حسبما أكد المبعوث الأمريكي الخاص في إيران براين هوك.

واتهم هوك الحكومة الدينية في إيران بتحويل ملايين الدولارات مقابل اللوازم الطبية لشراء سلع مثل الكابلات الكهربائية ومنتجات التبغ. وقال: إنه في حالات أخرى باعت طهران الأدوية في السوق السوداء واستخدمت الأرباح لتمويل وكلائها العسكريين في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.

كما أعلن هوك يوم الخميس عن جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي ، لانتهاكها حدود تخصيب اليورانيوم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 2015 التي تخلى عنها السيد ترامب.

واشنطن تايمز: البنتاغون يحتاج إلى موافقة العراق لجلب صواريخ باتريوت لحماية القوات الأمريكية من الهجمات

فيما كتبت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: "في أعقاب الهجوم الإيراني في 8 يناير / كانون الثاني على القواعد العراقية التي تضم وحدات كبيرة من الأفراد الأمريكيين ، يريد مسؤولو وزارة الدفاع استخدام أنظمة مثل صاروخ باتريوت لحمايتهم في المستقبل.

في مؤتمر صحفي للبنتاغون يوم الخميس ، قال وزير الدفاع مارك إسبر: إن على الحكومة العراقية أن توقّع على ذلك.

نريد التأكد من حصولنا على إذن من الحكومة المضيفة، هذا هو أحد الأمور التي يتعين علينا العمل عليه ".

الإندبندنت: كوشنر يحذّر من أن الولايات المتحدة لن تؤيد ضم الضفة الغربية قبل الانتخابات الاسرائيلية

أما في الشأن الفلسطيني و عن موضوع خطة السلام نقلت صحيفة الإندبندت البريطانية " صرح جاريد كوشنر صهر دونالد ترامب ومهندس اتفاق السلام الجديد بأن الولايات المتحدة لن تدعم قيام إسرائيل بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلا بعد انتخابات مارس.

في مقابلة نُشرت يوم الخميس ، بدا كوشنر وكأنه يتراجع عن دعم واشنطن المتحمس لخطة اسرائيل لإعلان السيادة على الفور على مناطق حساسة مثل وادي الأردن.

وقال: إن إدارة ترامب لم تؤيد الموقف وتفضل الانتظار حتى يتم تشكيل لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة لتحديد التفاصيل.

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي حذر فيه أندرو موريسون ، وزير الخارجية البريطاني من أن "الضمّ غير قانوني لأنهم يؤججون الصراع".

وعندما سُئل كوشنر عما إذا كانت واشنطن ستدعم اسرائيل إذا ما مضت على الفور في عملية الضمّ ، أخبر موقع الشؤون العالمية "غزيرو" "أننا نأمل بأن ينتظروا إلى ما بعد الانتخابات".

وقال: "لقد اتفقنا معهم على تشكيل فريق تقني لبدء الدراسة وأخذ الخريطة المفاهيمية" ، مضيفًا: أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر.

(م ش)