عقب مناوشات في تل تمر.. امريكا وروسيا توكدا بأن الاتصالات مستمرة في سوريا

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان" إن العسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم في سوريا"، وأكد على حرصهم لإبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، علق هوفمان على تقارير عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، قائلا: "لقد قلنا بكل وضوح للدول والقوى الأخرى المتواجدة في المنطقة أين تتموضع قواتنا، نحن نستخدم قنوات منع النزاعات لمنع حدوث أي سوء تفاهم أو صدام عرضي".

وتابع: "لا أملك معلومات عن أي شيء تسمونه تبادلا لإطلاق النار.. كل ما يمكنني أن أقوله إننا نتواجد حيث كنا وإنهم يعلمون أين نتواجد".

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت بان المعلومات التي تفيد باعتراض القوات الأمريكية قافلة روسية في سوريا منذ 14 شهرا عندما كانت مدينة منبج تحت السيطرة الثلاثية.

وأعلنت الوزارة أن هذه العملية مثال حي على كفاءة قنوات الاتصال العسكرية القائمة بين البلدين في سوريا.

وأضافت أن التصعيد المصطنع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول عمل الدوريات في سوريا لا يعمل على تعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن ذلك يعرقل عمل العسكريين.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الروسية "طورت اليوم في سوريا، القوات المسلحة الروسية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات طبيعية ومهنية، نحن نعرف مكان الوحدات الأمريكية والجانب الأمريكي يعلم مكان عمل القوات الروسية، يتم بسرعة حل المسائل في مناطق النزاع عبر القنوات الحالية".

https://www.hawarnews.com/ar/haber/e2808be2808be2808be2808be2808be2808be2808bd985d986d8a7d988d8b4d8a7d8aa-d8a8d98ad986-d982d988d8a7d8aa-d8a3d985d8b1d98ad983d98ad8a9-d988-d8b1d988d8b3d98ad8a9-d981d98a-d985d8afd8aed984-d8aad984-d8aad985d8b1-h29640.html

(آ س)