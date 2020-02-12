عقب فشل مباحثاتهما.. بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية تنفيذ اتفاقية سوتشي

وقال الكرملين: إن الرئيسين ناقشا مختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، في شمال غربي سوريا، في اتصال هاتفي بينهما.

وأضاف أنه خلال المكالمة تمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 أيلول 2018.

وأشار الكرملين إلى "أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الرئيس التركي".

ويأتي ذلك بعد فشل المباحثات الروسية التركية للمرة الثانية بشأن التصعيد في إدلب، والذي قتل خلاله جنود أتراك, وسيطرت قوات النظام على مناطق مهمة أبرزها طريق "M5".

(آ س)