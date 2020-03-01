عفرين المحتلة.. غلاء فاحش وانتهاكات متواصلة

تشهد مقاطعة عفرين منذ احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها في 18كانون الثاني/يناير 2018, غياباً للأمن والأمان إلى جانب عمليات السرقة والنهب من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل التابعة له, وتدني الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصةً في المواد الأساسية.

وأفاد مصدر موثوق فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة أنباء "هاوار" أن الأوضاع من سيء إلى أسوأ, مؤكداً انعدام فرص العمل في المقاطعة نتيجة استيلاء الاحتلال التركي ومرتزقته على أغلب المحال التجارية وأبواب الرزق لدى السكان الأصلين.

وأكد المصدر أن أسواق عفرين تشهد غلاءً فاحشاً في الأسعار، فمثلاً "سعر كغ الواحد من مادة الخبز 500 ل.س، وسعر اسطوانة الغاز 10500 ل.س، وسعر برميل واحد من المازوت التركي 140 دولار أمريكي (أي ما يعادل 150000 ل.س)، وسعر لتر واحد من البنزين 900 ل.س.

وعن أجور النقل والمواصلات أضاف "أجرة التنقل من قرية ترندة إلى مركز مدينة عفرين (3كم تقريبا) 1800 ل.س، ومن باسوطة إلى مركز مدينة عفرين 8000 ل.س".

ونوه المصدر إلى أن بعضاً من أصحاب سيارات النقل والخاصة يفضلون عدم العمل, بسبب غلاء أسعار المحروقات (البنزين والمازوت).

ولفت المصدر أيضاً إلى عدم توفر مادة الخبز وفي الآونة الأخيرة, وقال: "تشهد المدينة تجمعات حاشدة أمام الأفران، لنقص مادة الخبز، وارتفاع أسعار مواده".

كما وبين المصدر أن أهالي عفرين يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، إلى جانب عمليات النهب والسرقة من قبل الاحتلال التركي وفصائله، والاستيلاء على أراضي وبساتين المزارعين في عفرين.

(ر ح)