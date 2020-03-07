عضو مجلس النواب المصري: حرب أردوغان ضد الكرد تفضح عنصريته وتكشف أطماعه

قال الكاتب والإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إدلب علي يد "الجيش السوري" سوف تزيد من حدة الاحتقان ضد نظامه، وتنذر بسقوطه في أول انتخابات قادمة.
سياسة 2020-03-07T07:32:00 مركز الأخبار-  أماني عزام

أشار بكري في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار"، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستجير بدول الغرب، التي اعتاد على ابتزازها بقضية اللاجئين أملًا في مساندته بعد أن تهاوى وأوشك على السقوط".

وندد عضو مجلس النواب المصري بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العنصرية ومذابحه في حق الأقليات العرقية"، كاشفاً أنه "سبق وتقدّم بمشروع في مجلس النواب للاعتراف بمذابح الأرمن، ووقّع عليه ٣٣٤ نائباً مصرياً، مضيفاً :"أتمنى أن يرى النور قريباً".

وأكد عضو مجلس النواب المصري، أن حرب أردوغان ضد الكرد مُدانة لأنها حرب عنصرية تعبر عن أطماعه وتفضح عنصريته.

(م)

ANHA


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