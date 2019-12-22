عضو البرلمان الأوربي أندرياس شيدر يصل إلى إقليم الجزيرة

ويهدف عضو البرلمان الأوربي عن كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين اندرياس شيدر من زيارته هذه لمقر العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات الحاصلة في المنطقة عقب الهجوم التركي الأخير.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 9 من تشرين الأول هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مُستخدماً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، وأدى الهجوم حتى الآن لتهجير الآلاف من المدنيين من منازلهم قسراً.

واستُقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، المتحدث الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف، ونائبا الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية عبير إيليا وفنر الكعيط.

ويعقد الجانبان الآن اجتماعاً مُغلقاً أمام وسائل الإعلام في دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو، وبحسب مصادر من داخل الاجتماع فمن المقرر الإدلاء بتصريح لصحفيين حول أسباب الزيارة وفحوى الاجتماع بشكل مُفصّل، عقب انتهاء الاجتماع.

(كروب)

ANHA