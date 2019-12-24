أثارت تصريحات مسؤولين في أركان النظام السوري, و ما تسمى بالمعارضة الخارجية "الائتلاف الوطني السوري", سُخط شرائح مجتمع شمال شرق البلاد حيال توجيه الاتهامات الى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمحاولة الانفصال ودعم المشاريع الاحتلالية، رغم جميع دعوات الإدارة الذاتية للنظام بالجلوس على طاولة الحوار والتفاوض حول مستقبل المنطقة.

حسن محمد الراشد شيخ عشيرة البو خميس وفي تصريح لوكالتنا أشار إلى أسباب هذه الاتهامات التي تُوجّه إليها بين الحين والآخر، وإلى ما يسعى إليه النظام السوري وما تسمى المعارضة الخارجية " الائتلاف الوطني السوري", وإلى كيفية الوصول الى حل يضمن حقوق جميع الأطراف وإنهاء الأزمة السورية.

وقال الراشد "إن الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي باكورة مشروع الأمة الديمقراطية التي تضمن حقوق كافة الشرائح والمُكونات, وإيمان مُكونات وشرائح المجتمع السوري بهذا المشروع والاعتماد على الإدارة الذاتية في إدارة نفسها بنفسها, هدّد مصالح الدول الاستعمارية والسلطات الاستبدادية الدكتاتورية, لذلك بين الحين والآخر يشهد هذا المشروع عمليات".

وأضاف الراشد " ليس من المُستغرب تهجّم بعض الأطراف المرتهنة بالدول الاستعمارية والأنظمة الحاكمة المُستبدة و على مشروع الإدارة الذاتية, ونعتها بصفات مختلفة في محاولة لتشويه واقعها, فيحاولون مرة التشهير بها إعلامياً, وتارة أخرى يحاولون قتلها عبر تصريحات لا تمتّ للواقع بصلة كما يدّعون هم بأنه مشروع انفصالي, في مسعى منها عرقلة عجلة تطوّر هذه التجربة في إدارة نفسها بنفسها".

ونوّه شيخ عشيرة البو خميس أن ما يهمّ السوريين هو مستقبل سوريا, وتلبية طموحاتها في سوريا المُقبلة, وأن سوريا عبارة عن ثقافات مختلفة, وتعدد الرؤى مفيدٌ لحل الأزمة السورية والحفاظ على مستقبل الشعب السوري وطموحاته, وما يطرحه ما تسمى المعارضة الخارجية والائتلاف ليست إلا مصالح شخصية ومصالح سياسات خارجية رسمت لهذه الأطراف أهدافاً استعمارية, وقال " هذا النوع من السياسات لن يفيد أي طرف, وهذا شان تلك الأطراف ولن يحصدوا إلا ما زرعوه".

وعن ماهية الحل لما تشهده المنطقة من سياسات مختلفة، ختم شيخ عشيرة البو خميس حسن محمد الراشد تصريحه لوكالة هاوار قائلا "إن حل الازمة السورية ينطلق من شمال وشرق سوريا عبر تجربتها في الإدارة الذاتية المُستمدة من مشروع الأمة الديمقراطية, لأن الشعوب هي التي آمنت بهذه التجربة، وهذا المشروع أهم من المشاريع والسياسات الخارجية, نظراً لتشبثها بأراضيها, وعدم الرضوخ للسياسات الخارجية الرامية إلى تقسيم المنطقة رغم ما تعرّضت له من قتل ودمار وخراب".

(سـ)

ANHA