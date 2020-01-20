عشرات الآلاف من أهالي عفرين يجدّدون عهد المقاومة

يصادف اليوم، الذكرى السنوية الثانية لهجوم جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته على مقاطعة عفرين، وتنديداً بالهجمات خرج الآلاف من أهالي إقليم عفرين بمظاهرة حاشدة.

وتجمّعت الحشود في مفرق قرية بابنس بمقاطعة الشهباء رافعين صور شهداء مقاومة العصر والكرامة، وصور شهداء المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، وأغصان الزيتون وشارات النصر.

كما رُفعت أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، ولافتات كُتب عليها باللغة العربية، والكردية "طائراتكم لن تقتل فينا روح المقاومة، أملنا مقاومتنا، بالمقاومة سنعود إلى عفرين، نريد حقنا بأن نحيا حياة كريمة، لا صوت يعلو فوق صوت الحق، دماء الشهداء زهور عطرة دائمة الفوح".

وشارك في المظاهرة مؤسسة جرحى الحرب، مؤتمر ستار، حركة المجتمع الديمقراطي، الإدارة الذاتية الديمقراطية، حركة الشبيبة الثورية السورية، المؤسسات والمجالس المدنية بالإضافة لعشرات الآلاف من الأهالي.

وسار الأهالي في الشارع الرئيسي لمركز ناحية فافين وحناجرهم تصدح بشعارات المقاومة وتمجيد الشهداء، وتوقفت التظاهرة في مدرسة قيادة السيارات في مركز ناحية فافين.

تلا ذلك الوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو وأثنى على مقاومة أهالي عفرين قائلاً: "كانت عفرين آمنة، وتعيش حالة استقرار، ولكن عندما هاجمت تركيا عفرين واحتلتها، أحدثت فيها الفوضى والسرقة والقتل والنهب، لأن ذهنية هذه الدولة لا تقبل أن يعيش شعبٌ بحرية ويكون صاحب رأي، وفي مقابل هذه المؤامرة والمخططات أبدى شعب عفرين مقاومة صلبة، بإرادتهم الحرة ،وأثبتوا أنفسهم من خلال نضالهم هذا، وذلك لحماية شرفهم وكرامتهم".

وأشار نعسو خلال حديثه إلى أن مقاومة الأهالي كانت لها كلمتها وقال: "ما دامت المقاومة موجودة لدى الأهالي فإن عفرين لم تُحتل بعد".

ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة بيّنت فيها أن هجمات المحتلين تستهدف الشعب السوري بأجمعه، وقالت: "لم يتوانى أطفال وشيوخ ونساء عفرين عن المقاومة أمام ترسانة العدو، كاركر، آفستا، بارين كوباني وغيرهم من شهداء مقاومة العصر، الذين سطروا خلال 58 يوماً ملحمة تاريخية في صفحات التاريخ، إن هجمات جيش الاحتلال التركي بدايةً على عفرين ومن ثم الشمال السوري لا يستهدف فقط مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، بل يستهدف الشعب السوري عامةً".

وتطرقت حمو خلال كلمتها إلى أن الانتهاكات التي تحدث في مقاطعة عفرين هي جرائم بحق الإنسانية، ونوّهت "إن الخطف، والقتل، والتعذيب، والانتهاكات، وتدمير الآثار، وغيرها مما تمارسه المرتزقة بحق أهالي عفرين هي جرائم بحق الإنسانية جمعاء، وكعادتها فإن تركيا عندما تحتل أي منطقة تقوم بتحويلها إلى ولاية عثمانية، ولكن لن نسمح لها بأن تفعل ذلك بعفرين وسري كانيه وكري سبي والشمال السوري".

من جهتها أشارت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين وحيدة خليل في كلمتها إلى أن استهداف المرتزقة للمرأة في عفرين إنما هو لكسر إرادتها "ما زالت جرائم مرتزقة جيش الاحتلال التركي مستمرة في مقاطعة عفرين دون أن يكون هناك محاسبة من قبل الجهات الدولية المعنية، وأهم ما تركز المرتزقة عليه من خلال انتهاكاتها المرأة، وذلك لكسر إرادتها".

وأكّدت خليل في ختام كلمتها أنه بتضحيات الشهداء ستُحرّر عفرين "كل يوم يقدم الأهالي أبناءهم شهداءً، وبهذه التضحيات ستُحرّر عفرين".

وفي نهاية التظاهرة ردّد المشاركون الشعارات التي تُحيّ المقاومة وتُمجّد الشهداء.

(كروب/س و)

ANHA