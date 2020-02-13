عزيز علي: تركيا من خلال العزلة تحاول إبادة الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط

يصادف يوم الـ 15 من شباط الذكرى الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية التي استهدفت الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان، فكافة القوى تعمل على إنهاء وجود الشعب الكردي, وتدأب على إبقاء الشعب الكردي بدون قيادة, وما العزلة المفروضة على القائد أوجلان اليوم إلا محاولة لعزل الشعب عن القائد والعكس، وهي في الوقت نفسه مؤامرة على كل شعوب الشرق الأوسط المناضلة من أجل الحرية والخلاص من الظلم والاستبداد، فالقائد أوجلان يطرح أفكاره كحل للأزمات في الشرق الأوسط.

وتنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، اليوم ، اجتماعاً في كومين الشهيد محمد الزوبع ببلدة صفيا.

وحضر الاجتماع الذي بدأ بدقيقة صمت العشرات من أهالي البلدة وأعضاء مجلس البلدية والمؤسسات المدنية.

وألقى خلال الاجتماع عضو اتحاد المثقفين عزيز علي كلمة تطرق فيها إلى طريقة أسر القائد عبدالله أوجلان، وقال: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات البشرية، لهذا تطمع كل دول العالم لاحتلالها ونهب ثرواتها والسيطرة على جغرافيتها, والمؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية والدول الرأسمالية هي جزء من المؤامرات التي تحاك ضد شعوب الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى منع انتشار الفكر الحر بين الشعوب".

وبيّن علي أن الدول الرأسمالية تستخدم تركيا أداة لها في الشرق الأوسط، لتضرب بها شعوب المنطقة، وأسر القائد عبد الله أوجلان خير دليل على ذلك، وأضاف: " كانوا يعتقدون بأنهم ومن خلال أسر القائد أوجلان سيتمكنون من كسر إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وسيكون بمقدورهم تنفيذ مشاريعهم في المنطقة دون عوائق".

وأضاف عزيز: "إن الهدف من أسر القائد عبدالله أوجلان هو كسر إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة وإبادتها، ولكن الشعب لن يستسلم للمؤامرة والاحتلال".

وأشار عزيز علي إلى أن الدولة التركية تفعل ما بوسعها للقضاء على مفهوم الأمة الديمقراطية وفكر القائد عبدالله أوجلان, وتابع: "نرى اليوم أن الدولة التركية ترتكب مجازر لاإنسانية بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا للقضاء على فكر وفلسفة القائد والشعب الكردي بأكمله، لكن ورغم هذا العدوان فالتكاتف والتلاحم بين شعوب المنطقة يزداد، ويحول دون تحقيق تركيا لأهدافها".

وأنهى عزيز حديثة بالقول: "على شعوب المنطقة أن تدرك خطورة هذه المؤامرة، وأن تتحد لإفشالها, وهنا يجب أن نوضح بأن القائد عبدالله أوجلان أوجد حلولاً لأزمات الشرق الأوسط، وسبلاً لتحقيق الحياة الحرة والديمقراطية، فهو من أنار درب الحرية للشعوب المضطهدة، إنه لا يمثل شخصاً وإنما قضية تمثل ثقافتنا وحريتنا".

وفي النهاية فُتح باب الحوار حيث أكد الحضور على أن هدف تركيا هو إبادة شعوب المنطقة.

(ج إ/هـ ن)

ANHA