ضمن فعاليات مهرجان ميتان المسرحي في يومه العاشر وما قبل الأخير، عُرضت اليوم مسرحية بعنوان "درويشي عفدي DERWÊŞÊ EVDÊ" من تأليف "ريزان بكر" وإخراج "محي الدين أرسلان".

بدأت الفعاليات بعرض مسرح الدمى كالعادة وتمحور موضوع اليوم حول أن الخلافات والاختلاف في الرأي وعدم محاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين ستكون نتيجتها خسارة الطرفين لكل شيء.

ومن ثم بدأ عرض المسرحية التي تمحورت حول عشق البطل الكردي المعروف "درويشي عفدي" لمعشوقته "عدولة" ويربط ويجمع حبه لمحبوبته بحبه للوطن والحرية.

فقد حدث تحالف بين عشائر عربية (عشيرة الجيس) وأخرى عثمانية ضد الشعب الكردي لأنهم توحدوا ووسعوا سيطرتهم لإقامة حكم ذاتي خاص بهم بقيادة "تمر المللي"، ويتجمع عشرات الآلاف من العرب والعثمانيين لمحاربة الشعب الكردي، في حين تنشب عداوة بين درويشي عفدي ووالد عدولة الذي يدعى تمر المللي لأن الأب يكتشف حب درويش لابنته.

ولكن عندما يهاجم المتحالفون مناطق سيطرة تمر المللي ويقترب المتحالفون من هزيمته، يتوجه تمر لطلب المساعدة من درويشي عفدي وشقيقه سعدون (هما من عشيرة شرقية إيزيدية تواجدوا في شنكال) وذلك لمعرفته بقوتهما وشجاعتهما في خوض المعارك، وتيقن تمر من أن درويش سيقاتل حتى النهاية من أجل عدولة، وهنا تتحقق وحدة كردية بينهما وتزال الخلافات جانباً لمواجهة الخطر الأكبر الذي يهدد وجود الطرفين الكرديين.

ويقود درويشي عفدي رجاله والذين بلغ عددهم 12 رجلاً لمحاربة التحالف الحاصل ضدهم، وتبدأ الحرب بينهم لأيام عديدة ودرويشي عفدي على حصانه الذي يسمى (هدبان) يقاتلهم بشجاعة ويكبد العثمانيين والمتحالفين معهم خسائر فادحة.

وبعد معارك تستمر لعدة أيام وتوالي انتصارات درويشي عفدي، يلجأ العدو إلى الحيلة والغدر فيجر درويش إلى أرض مليئة بالفئران التي حفرت الكثير من الحفر تحت الأرض التي باتت رخوة، وهنا يسقط درويشي عفدي من على حصانه ويرشقونه بالسهام فيصاب إصابات بالغة ولكنهم في النهاية لا يقتلونه ويتركونه على ذلك الحال.

في نهاية المشهد يجر درويش إلى تل عند شنكال وتلتقي محبوبته عدولة به هناك، وتبكي وتصرخ ألماً لحاله وفي تلك الحالة التي يرثى لها تسرد عدولة تاريخ الشعب الكردي وتعرضه للظلم والقتل والإبادة التي قام بها الأعداء ضده، كما تسرد مقاومة رجال الكرد وبطولاتهم في الحروب ضد الأعداء وتسرد أيضاً دور المرأة الريادي في النضال خلال تاريخ الشعب الكردي.

كان موت درويش هو موت العدالة والحرية، فقد كان سقوط درويش من على حصانه هو سقوط الحق وانتشار الظلام وحقبة جديدة لمآسي ومعاناة الشعب الكردي التي لاتزال مستمرة حتى اليوم.

وفي هذا السياق تحدث المخرج والممثل لدور "درويشي عفدي" ريزان بكر عن الهدف من تمثيل هذه المسرحية وقال :"بعدما قبلت هيئة الثقافة والفن اقتراحي بكتابة ملحمة درويشي عفدي وتأليفها لأجل التمثيل المسرحي، بدأنا عملنا لأجل هذا اليوم، وكان هدفنا من تمثيل هذه المسرحية هو تذكير الشعب الكردي بتاريخهم المليء بالآلام والمقاومة وكي يدركوا لذة الحرية ويتجنبوا الخضوع للأعداء ويسارعوا لتوحيد صفوفهم قبل أن يفتك بهم العدو مرة أخرى".

ومن جهتها أشارت الممثلة لدور "عدولة" أفين بلال إلى أن ما حدث في الملحمة يحدث اليوم على أرض الواقع "إن التاريخ يعيد نفسه فما حدث في الملحمة، نراه يعاد اليوم أمام أعيننا من انتهاكات الأعداء بحق الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وفي كل مرة يقترب النصر تطال يد الغدر شعبنا وقاداتنا وأبطالنا، ولكن الشعب الكردي هو شعب مقاوم لا يكل ولا يمل في سعيه للحصول على حريته وأمهات الكرد ينجبن الأبطال الذين يواصلون مسيرة المقاومة دائماً".

يذكر أنه ستُختتم غداً فعاليات مهرجان ميتان المسرحي بتكريم الفرق المشاركة في المهرجان.

(ل)

ANHA