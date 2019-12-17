عدد النازحين في مخيم واشوكاني يصل لأكثر من 4500 نازحاً والمنظمات تتغافل

نزح مئات الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا وخاصة المناطق الحدودية نتيجة العدوان التركي ومرتزقته على المنطقة, وخصصت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة أكثر من 64 مركزاً لإيواء النازحين قسراً, إلى جانب مخيم واشوكاني الذي يقع غرب مدينة الحسكة بـ12كم.

الإداري في مخيم واشوكاني حسن يوسف، أوضح لوكالة أنباء هاوار أن عدد الخيم وصل لأكثر من 805 خيمة ويقطنها أكثر من 900عائلة.

وقال حسن يوسف "وصلت اليوم دفعات جديدة للمخيم, وبذلك بلغ عدد النازحين أكثر من 4500 نازحاً, من أهالي سري كانيه والقرى التابعة لها وبعض المناطق الحدودية".

ولفت يوسف إلى أن إدارة المخيم وبالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي قدّموا مدفأة لكل عائلة, وتابع "يوجد في المخيم ثلاث خيم مجهزة لاستقبال النازحين، كما قمنا بتوزيع الدفعة الثانية من مادة الكاز على الأهالي".

ونوّه يوسف، أنه بسبب المنخفض الجوي الكبير على المنطقة "لا نستطيع العمل أكثر في المخيم وبناء الخيم, في الأيام القادمة سنُكثّف جهودنا للعمل أكثر قبل تسوء الأوضاع الجوية أكثر".

ورغم العدد الكبير من النازحين داخل المخيم إلا أن المنظمات الدولية تتغافل عن تقديم المساعدات لهم، وتقتصر المساعدات على ما تقدمه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمة الهلال الأحمر الكردي.

(هـ إ/هـ ن)

ANHA