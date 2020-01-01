عدد المُهجّرين بالمئات في مخيم كري سبي ومنظمة إنسانية يتيمة تدعمهم

وأنشأ مجلس مقاطعة كري سبي والإدارة المدنية في الرقة مخيم كري سبي بجهود ذاتية في الـ 22 من شهر تشرين الثاني، من العام الحالي، لإيواء المُهجّرين من مقاطعة كري سبي وريفها.

وتجاوز عدد القاطنين في المخيم 400 شخص، مُوزعين على 100 خيمة مُقدمة من منظمة الهلال الأحمر الكردي.

وشرعت منظمة الهلال الأحمر الكردي بنصب 100 خيمة أخرى، ليتجاوز عدد الخيم 200 خيمة، منها 100 خيمة ممتلئة تحوي 81 عائلة، و100 أخرى قيد البناء.

وبالإضافة للخيم، قدمت المنظمة للقاطنين داخل المخيم أكثر من 150 سلّة غذائية تحوي على "سكر، زيت، عدس، معكرونة، دبس"، وغيرها من المواد الغذائية، وأكثر من 150 بطانية وإسفنجة.

وقالت الرئيسة المشتركة لمخيم كري سبي، فادية شريف بأن دفعة المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الكردي، تأتي وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية، بالرغم من المناشدات المتكررة لتقديم الدعم للمخيم وقاطنيه.

ولفتت فادية إلى أنهم سيباشرون ببناء الـ 100 خيمة، المُقدمة من منظمة الهلال الأحمر الكردي، لإيواء العوائل التي تتوافد إليهم يومياً، إذ يتوافد يومياً 10 إلى 15 عائلة لتسكن المخيم.

والجدير بالذكر أن إدارة المخيم تعمل حالياً على استكمال تجهيز البُنى التحتية للمخيم، من ماء وكهرباء، وصرف صحّي، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأهالي، وتقدم في الوقت الحالي الخبز ومازوت التدفئة بالمجان.

(ج)

ANHA