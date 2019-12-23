عائشة حسو: ذهنيةُ النّظام السّوريّ قادت تركيّا لاحتلال الأراضي السّوريّة

في إطار سلسلة الاجتماعات الّتي يعقدها حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ في مقاطعة الحسكة، لمناقشة الأوضاع في سوريّا بشكل عامّ، وشمال وشرق سوريا بشكل خاصّ، عقد اليوم اجتماعاً لوجهاء عشائر ناحية الهول في قاعة مجلس النّاحية.

حضرَ الاجتماع الرّئيسة المشتركة لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ عائشة حسو، وعدد من وجهاء عشائر النّاحية، وأعضاء المؤسّسات وأهالي النّاحية وقراها.

خلال الاجتماع الّذي بدأ بدقيقة صمت، قالت الرّئيسة المشتركة لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ عائشة حسو: "عند طرح مشروع الإدارة الذّاتيّة تكاتف أبناء هذه الوطن لتحرير جميع أرضيه من ظلام مرتزقة داعش، امتزج دماء جميع المكوّنات في سبيل حرّية الوطن".

وأضافت عائشة: "النّظام السّوريّ يحاول خلق الفتن بين مكوّنات المنطقة، بالرّغم من إصرار الإدارة الذّاتيّة على الحوار السّوريّ السّوريّ، لأنّنا جزء من سوريا، ومشروعنا ليس انفصاليّاً، بل مشروع ديمقراطيّ يحمي حقوق الجميع".

وتابعت عائشة "الشّعب في سوريّا كان محروماً من حقّ المواطنة، والحركة الشّعبية كانت فقط تطالب بتغير ديمقراطيّ، ولكن مع تزمّت النّظام السّوريّ، وعدم تقبّله بالتّغير قادت الثّورة السّوريّة إلى الأجندة التّركيّة".

وتطرّقت عائشة إلى اجتماع علي مملوك مع عدّة وجهاء العشائر العربيّة في قامشلو، وقالت: "علي مملوك عاد إلى مكانه خاوي اليدين، بطلبه من وجهاء العشائر بسحب أبنائهم من قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، لأنّ الرّدّ من العشائر كان هو مساندتهم وتضامنهم مع قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة".

وطالبت الرّئيسة المشتركة لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ عائشة حسو، في ختام حديثها بترسيخ مشروع شعوب شمال وشروق سوريّا، وتابعت: "يجب علينا ترسيخ مفهوم الأمّة الدّيمقراطيّة، لأنّنا نعلم أنّ المواطن السّوريّ دفع ثمن الأزمة السّوريّة، وذلك يعود لذهنيّة النّظام السّوريّ الّتي لا تقبل الغير".

ومن جانبهم أكّد الحضور وفي نهاية الاجتماع وقوفهم إلى جانب قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، لافتين إلى أنّ الاحتلال التّركيّ يستهدفُ كافّة شعوب المنطقة، مُشدّدين على رفضهم للاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

(كروب/هـ ن)

ANHA