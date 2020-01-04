ظريف: نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت

ووجه وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على تويتر، السبت، انتقادات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي وصفه بـ"مهرج متعجرف يتنكر كدبلوماسي"، بعد أن نشر مقطع فيديو حول احتفالات في العراق ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قبل أيام.

وأضاف ظريف أن مئات الآلاف من العراقيين، ردوا على ما ادعاه بومبيو في تغريدته التي أعقبت مقتل سليماني.

تغريدة ظريف جاءت بعد سقوط عدة صواريخ في المنطقة الخضراء بوسط بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية، فضلاً عن صواريخ أخرى استهدفت قاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين.

(ي ح)