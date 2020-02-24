طيران النظام يستهدف محيط نقطة لتركيا جنوب إدلب والأخيرة ترد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام الحربية نفذت ضربات جوية على محيط ما تسمى النقطة التركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لتقوم القوات التركية بعد ذلك بقصف صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم قوات النظام وسيطرتها على سبعة مناطق في جنوب إدلب, واستمرار تركيا باستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وكان رئيس النظام التركي قد هدد مجدداً النظام السوري مكرراً التحدث عن مهلة نهاية الشهر, وذلك بعد فشل المساعي الروسية التركية بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع في إدلب.

(ي ح)