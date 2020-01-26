طيران الاستطلاع التّركي ّيحوم فوق كوباني يحوم في هذه الأثناء طيران الاستطلاع للاحتلال التّركيّ فوق مدينة كوباني. خبر 26 كانون الثاني 2020, الأحد - 19:00 2020-01-26T19:00:00 كوباني يُسمع في هذه الأثناء أصوات طيران الاستطلاع لجيش الاحتلال التّركيّ في سماء مدينة كوباني وعلى الشّريط الحدوديّ. (ل) ANHA إقرأ أيضاً في ذكرى تحرير كوباني، المئات يستذكرون شهداء كانون الثّاني أحيا المئات من أهالي مقاطعة كوباني ذكرى شهداء شهر ... قصفٌ بالدّبّابات والصّواريخ على قرى ناحية شرا يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بشكل مُكثّف ... انفجار قوي يهز مدينة إعزاز هزّ مساء اليوم الأحد انفجار ضخم مدينة إعزاز المحتل... الموقع القديم