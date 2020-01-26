أخبار عاجلة!طيران الاستطلاع التّركي ّيحوم فوق كوباني

طيران الاستطلاع التّركي ّيحوم فوق كوباني

يحوم في هذه الأثناء طيران الاستطلاع للاحتلال التّركيّ فوق مدينة كوباني.
خبر 2020-01-26T19:00:00 كوباني

يُسمع في هذه الأثناء أصوات طيران الاستطلاع لجيش الاحتلال التّركيّ في سماء مدينة كوباني وعلى الشّريط الحدوديّ.

(ل)

ANHA


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