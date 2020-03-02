طلاب جامعة كوباني: فكر أوجلان المعاصر حل لمشكلات الشرق الأوسط

تواصل السلطات التركية خرق القوانين, المعاهدات، والمواثيق الدولية، بفرضها عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومنعه من اللقاء بمحاميه وذويه وللاطمئنان عليه.

واندلع في 27 من شباط المنصرم حريق في جزيرة امرالي حيث يُحتجز القائد أوجلان, وتتعمد السلطات التكتم على الوضع الصحي لأوجلان، وترفض طلبات محاميه للقاء به، الأمر الذي لاقى سخطاً جماهيراً في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، أصدر طلاب جامعة كوباني اليوم بياناً أدانوا فيه الممارسات التركية اللاإنسانية.

وتُلي البيان من قبل الطالبة ميديا كنعان باللغة الكردية، وياسمين محمود مسلم باللغة العربية.

وجاء في البيان أن الحريق الذي اندلع في إمرالي ربما يكون مفتعلاً, وأن السلطات التركية حتى الآن لم تدلي بأي بيان رسمي حوله, في حين هناك مطالبة جماهيرية بالكشف عن مصير أوجلان والاطمئنان عليه.

وأوضح البيان أن هذا التعنت التركي يزيد الجماهير قلقاً، ويزيد من الشكوك أن يكون الحريق مفتعلاً.

واستنكر البيان محاولات الإبادة الفكرية والجسدية التي تقوم بها السلطات التركية بحق الشعوب المطالبة بالحرية, وذلك في شخصية المفكر عبدالله أوجلان, مبيناً انهم يجدون في فكر أوجلان المعاصر حلاً لجميع مشكلات الشرق الأوسط, والديمقراطية الحقيقية.

ودعا البيان الأكاديميين والمثقفين وأصحاب القلم الحر المناهضين للديكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية؛ للوقوف مع المفكر عبدالله أوجلان وفضح ممارسات السلطات التركية اللاأخلاقية.

وناشد مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى إعلان موقفها إزاء تصرفات السلطات التركية, محمّلا إياهم المسؤولية الأخلاقية إزاء ما يتعرض له أوجلان من انتهاكات للحقوق.

(ر ح)

ANHA