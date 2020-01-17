طرق احتيال جديدة تبتكرها المرتزقة لابتزاز الأهالي في المناطق المحتلة

وأوضح عمر مصطفى حسن من قرية اليابسة التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، والذي يقطن حالياً في مخيم مُهجّري كري سبي بأن "المرتزقة ينشرون بين الأهالي هناك بأنهم سيعيدون ممتلكات من هم في مناطق الإدارة الذاتية، من جرارات ومحركات زراعية، وغيرها في حال عودتهم إلى منازلهم ودفع النقود لهم".

وأشار إلى أنه، ووفقاً للمعلومات التي يحصلون عليها من معارفهم في المنطقة، فإن المرتزقة يعتقلون كل من يذهب إليهم بحجج يختلقونها لابتزازهم، وإجبار ذويهم على دفع فدية نقدية باهظة مقابل الإفراج عنهم.

وأكد مصطفى حسن بأنه يتواصل يومياً مع معارف له في المنطقة المحتلة يشكون له الأوضاع المعيشية الصعبة، وغلاء المواد التموينية وندرتها، لافتاً إلى أن السكان يتحملون تلك الأوضاع لخوفهم من استيلاء المرتزقة على منازلهم إذا ما تركوها.

وفي سياق حديثه، ذكر عن حادثة وقعت في المناطق المحتلة، وهي أن المرتزقة يبيعون كميات من المازوت لبعض مربي الماشية ويأخذون ثمنها باهظاً، وذلك لانقطاعه وصعوبة تأمينه، وفي اليوم التالي يبعثون بمرتزقة آخرين يبتزونهم ويخلقون لهم حججاً عن مصدر جلبها فيأخذون الكمية منهم بالمجان، ويجبرون الأهالي على دفع مبالغ مالية لكي لا يسجنوهم.

وتكررت حوادث السرقة والاختطاف في منطقتي كري سبي/تل أبيض وسريه كانيه بعد أن احتلتها تركيا مؤخراً، إذ يعاني سكان المنطقة ممن بقي فيها من انتهاكات تمارسها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بشكل يومي، هذا غير الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.

(ج)

ANHA